НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар почав рости

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,19 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 2419,7474 гривень за 100 доларів (+11,4665 гривень).

При цьому курс долара на 30 вересня становить 2408,2809 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 30 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 26,46 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,16 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 вересня (24,07).

У той же час в обмінних пунктах України 30 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,27 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,05 (23,98 - 27 вересня), продажу - 24,27 (24,21 - 27 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,17 (26,08 - 27 вересня), продажу - 26,59 (26,47 - 27 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,4 - 27 вересня), продажу 3,80 (3,79 - 27 вересня) грн за 10 рублів.