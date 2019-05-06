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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    06.05.2019 - 16:00
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,49 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 2649,592 гривень за 100 доларів (1,5459 гривень).

При цьому курс долара на 6 травня становить 2648,0461 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,54 грн/долар, курс купівлі до 26,51 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,68 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,72 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,95 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
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