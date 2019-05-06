Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 1 копійку, євро на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,72 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,45 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,95 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,20 - 26,65 (26,25 - 26,65 - 3 травня), продажу 26,60 - 27,00 (26,65 - 27,00 - 3 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,45 (26,46 - 3 травня), продажу - 26,72 (26,73 - 3 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,70 (29,10 - 29,75 - 3 травня), продажу 29,70 - 30,15 (29,75 - 30,30 - 3 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,42 - 3 травня), продажу - 29,95 (29,97 - 3 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,00 (2,60 - 4,00 - 3 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 3 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,78 - 3 травня), продажу 4,14 (4,16 - 3 травня) грн за 10 рублів.