НБУ підвищив офіційний курс долара

Курс долара виріс на 9 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,09 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 2709,2791 гривен за 100 долларов (+8,5297 гривен).

При этом курс доллара на 13 февраля составляет 2700,7494 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 13 февраля составило 27,09 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0904 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем установленный 12 февраля (26,9906 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 13 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 27,09 грн/доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 27,20 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро.