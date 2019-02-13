Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок, євро-на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 27,20 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 30,89 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,65 - 27,08 (26,65 - 27,04 - 12 лютого), продажу 27,1 - 27,50 (27,05 - 27,50 - 12 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,99 (26,94 - 12 лютого), продажу - 27,20 (27,15 - 12 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,05 - 30,75 (30,00 - 30,70 - 12 лютого), продажу 30,80 - 31,45 (30,55 - 31,60 - 12 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,46 (30,31 - 12 лютого), продажу - 30,92 (30,82 - 12 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,04 (2,55 - 4,03 - 12 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 12 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,73 - 12 лютого), продажу 4,16 (4,16 - 12 лютого) грн за 10 рублів.