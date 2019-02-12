НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 2700,7494 гривень за 100 доларів (-5,0222 гривень).

При цьому курс долара на 12 лютого становить 2705,7716 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 12 лютого склало 26,99 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9906 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 11 лютого (27,0606 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,40 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 30,82 гривень за євро.