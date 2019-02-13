НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 10 копійок

Довідкове значення курсу долара на 13 лютого склало 27,09 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0904 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж встановлений 12 лютого (26,9906 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 27,09 грн/долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,66 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 27,20 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 26,99 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,89 гривень за євро.