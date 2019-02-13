Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знаходиться вище рівня 27,00 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 27,09 грн/долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,0900 грн/долар, євро 30,6513 - 30,6685 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4123 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,0900

EUR/UAH 30,6513 30,6685

RUB/UAH 0,4119 0,4123

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 30,5809 - 30,6234 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 2700,7494 гривень за 100 доларів (-5,0222 гривень).