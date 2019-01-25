НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 2781,7285 гривень за 100 доларів (+3,0757 гривень).

При цьому курс долара на 25 січня становить 2778,6528 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 25 січня склало 27,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8241 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 24 січня (27,7943 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,93 грн/долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійки до 31,62 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,94 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 27,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 31,81 гривень за євро.