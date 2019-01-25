НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 3 копійки

Довідкове значення курсу долара на 25 січня склало 27,82 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8241 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 24 січня (27,7943 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,93 грн/долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійки до 31,62 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,94 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 27,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 31,81 гривень за євро.