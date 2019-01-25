Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

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Долар коливається нижче рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,93 грн/долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійки до 31,62 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8700 - 27,9300 грн/долар, євро 31,5711 - 31,6249 грн/євро, російський рубль 0,4219 - 0,4249 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,9300

EUR/UAH 31,5711 31,6249

RUB/UAH 0,4219 0,4249

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9300 грн/долар, євро 31,7218 - 31,7759 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4244 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 2778,6528 гривень за 100 доларів (+8,2815 гривень).