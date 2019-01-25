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Долар трохи виріс на готівковому ринку євро подешевшав

Новини » Фінанси    25.01.2019 - 12:21
Долар трохи виріс на готівковому ринку євро подешевшав
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки, євро знизився на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,94 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 27,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 31,81 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,40 - 27,80 (27,45 - 27,80 - 24 січня), продажу 27,80 - 28,20 (27,79 - 28,20 - 24 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,70 (27,65 - 24 січня), продажу - 27,94 (27,91 - 24 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,55 (31,00 - 31,65 - 24 січня), продажу 31,55 - 32,20 (31,60 - 32,10 - 24 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,32 - 24 січня), продажу - 31,81 (31,84 - 24 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,15 - 24 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 24 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,75 - 24 січня), продажу 4,24 (4,22 - 24 січня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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