НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 2778,6528 гривень за 100 доларів (+8,2815 гривень).

При цьому курс долара на 24 січня становить 2770,3713 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 24 січня склало 27,79 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7943 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 23 січня (27,6684 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,83 грн/долар, курс купівлі - 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 31,61 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 27,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійок до 31,84 гривень за євро.