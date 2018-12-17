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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    17.12.2018 - 16:02
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2788,6082 гривень за 100 доларів (+4,8959 гривень).

При цьому курс долара на 17 грудня становить 2783,7123 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 17 грудня склало 27,88 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8863 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 14 грудня (27,8268 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,05 гривень за долар, на покупці виріс на 6 копійок до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,87 гривень за євро.

Курс долара знижується на міжбанку НБУ підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурсы валютНаціональний банк України
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