НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 6 копійок

Довідкове значення курсу долара на 17 грудня склало 27,88 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8863 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 14 грудня (27,8268 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,05 гривень за долар, у покупці виріс на 6 копійок до 27,82 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 2 копійки до 31,87 гривень за євро.