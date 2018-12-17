Долар і євро ростуть на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курси євро і долара незначно зросли

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,05 гривень за долар, у покупці виріс на 6 копійок до 27,82 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 2 копійки до 31,87 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні становить 27,55 - 28,00 (27,30 - 27,95 - 14 грудня), продажу 27,96 - 28,20 (27,87 - 28,50 - 14 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,82 (27,76 - 14 грудня), продажу - 28,05 (27,98 - 14 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,08 - 31,72 - 14 грудня), продажу 31,70 - 32,70 (31,65 - 32,50 - 14 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,37 (31,38 - 14 грудня), продажу - 31,87 (31,85 - 14 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,16 - 14 грудня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 14 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,78 - 14 грудня), продажу 4,24 (4,24 - 14 грудня) грн за 10 рублів.