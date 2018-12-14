НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pixabey)

Курс долара впав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2783,7123 гривень за 100 доларів (-2,9883 гривень).

При цьому курс долара на 14 грудня становить 2786,7006 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 14 грудня склало 27,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8268 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 13 грудня (27,8775 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 27,83 грн/долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 32,00 гривень за євро.