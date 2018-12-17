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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    17.12.2018 - 10:42
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8600 - 27,9100 грн/долар, євро 31,5180 - 31,5717 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8600    27,9100

EUR/UAH     31,5180    31,5717

RUB/UAH     0,4184       0,4194

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 14 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9300 грн/долар, євро 31,4710 - 31,5134 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2786,7006 гривень за 100 доларів (+5,8871 гривень).

Курс долара на міжбанку виріс НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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