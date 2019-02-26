НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 30,65 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 лютого встановлено на такому рівні: 3065,4964 гривні за 100 євро (+0,7074 грн).

При цьому курс євро на 26 лютого становить 3064,789 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,05 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,78 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 14 копійок до 30,70 грн/євро. Курс покупки становить 30,68 грн/євро.