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НБУ підвищив курс євро

Новини » Фінанси    25.02.2019 - 17:59
НБУ підвищив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійок до 30,64 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 лютого встановлено на такому рівні: 3064,789 гривні за 100 євро (+5,0784 грн).

При цьому курс євро на 25 лютого становить 3059,7106 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 2 копійки до 30,83 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,65 (30,00 - 30,75 - 22 лютого), продажу 30,65 - 31,10 (30,68 - 31,10 - 22 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,43 (30,46 - 22 лютого), продажу - 30,83 (30,85 - 22 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 6 копійок до 30,56 грн/євро. Курс покупки складає 30,53 грн/євро.

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