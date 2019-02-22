НБУ знизив курс євро

Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 30,59 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 лютого встановлено на такому рівні: 3059,7106 гривні за 100 євро (-6,168 грн).

При цьому курс євро на 22 лютого становить 3065,8786 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 30,83 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,70 (30,00 - 30,75 - 20 лютого), продажу 30,65 - 31,00 (30,75 - 31,20 - 20 лютого) грн за євро. Середній курс покупки євро складає 30,45 (30,50 - 20 лютого), продажу - 30,83 (30,90 - 20 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 5 копійок до 30,62 грн/євро. Курс покупки становить 30,60 грн/євро.