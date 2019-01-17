НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійок до 31,94 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 січня встановлено на такому рівні:

3194,7101 гривні за 100 євро (+4,8218 грн).

При цьому курс євро на 16 січня становить 3189,8883 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 1 копійку до 32,14 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,90 (31,20 - 31,95 - 16 січня), продажу 31,90 - 32,65 (31,95 - 32,65 - 16 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,63 (31,66 - 16 січня), продажу - 32,14 (32,15 - 16 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 9 копійок до 31,91 грн/євро. Курс покупки становить 31,89 грн/євро.