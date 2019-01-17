Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку залишився на рівні попереднього дня

Курс долара на міжбанку у продажу 17 січня 2019 року знизився на 6 копійок до 28,02 грн/долар, курс купівлі до 28,00 грн/долар. Курс євро знизився на 9 копійок до 31,91 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,000 - 28,0250 грн/долар, євро 31,8920 - 31,9176 грн/євро, російський рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0250

EUR/UAH 31,8920 31,9176

RUB/UAH 0,4202 0,4208

Нагадаємо, 16 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0800 грн/долар, євро 31,9713 - 32,0027 грн/євро, російський рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 17 січня склало 28,03 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0365 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 16 січня (28,0042 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 січня встановлено на такому рівні: 2803,3609 гривень за 100 доларів (+2,5107 гривень).