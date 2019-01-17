Долар і євро стабілізувалися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курси долара і євро коливаються в межах 1-2 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 28,12 гривень за долар, в покупці виріс на 2 копійки до 27,89 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 32,14 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,65 - 28,02 (27,70 - 27,97 - 16 січня), продажу 28,00 - 28,30 (27,99 - 28,25 - 16 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,89 (27,87 - 16 січня), продажу - 28,12 (28,11 - 16 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,90 (31,20 - 31,95 - 16 січня), продажу 31,90 - 32,65 (31,95 - 32,65 - 16 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,63 (31,66 - 16 січня), продажу - 32,14 (32,15 - 16 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,12 - 4,11 - 16 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 16 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,76 - 16 січня), продажу 4,24 (4,23 - 16 січня) грн за 10 рублів.