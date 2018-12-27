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НБУ підвищив курс євро

Новини » Фінанси    27.12.2018 - 17:38
НБУ підвищив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 13 копійок до 31,23 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 грудня встановлено на такому рівні:

3123,553 гривні за 100 євро (+12,8437 грн).

При цьому курс євро на 27 грудня становить 3110,7093 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу знизився на 16 копійок до 31,45 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,40 - 31,25 (30,35 - 31,45 - 26 грудня), продажу 31,20 - 31,80 (31,35 - 31,90 - 26 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,93 (31,05 - 26 грудня), продажу - 31,45 (31,61 - 26 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 38 копійок 31,43 грн/євро. Курс покупки становить 31,43 грн/євро.

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