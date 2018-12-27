ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НБУ повысил курс евро

Новости » Финансы    27.12.2018 - 17:38
НБУ повысил курс евро
Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 13 копеек до 31,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 декабря установлен на таком уровне:

3123,553 гривны за 100 евро (+12,8437 грн).

При этом курс евро на 27 декабря составляет 3110,7093 гривны за 100 евро.

НБУ повысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 декабря 2018 года, наличный курс в продаже снизился на 16 копеек до 31,45 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,40 - 31,25 (30,35 - 31,45 - 26 декабря), продажи 31,20 - 31,80 (31,35 - 31,90 - 26 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,93 (31,05 - 26 декабря), продажи - 31,45 (31,61 - 26 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 38 копеек 31,43 грн/евро. Курс покупки составляет 31,43 грн/евро.

Курс доллара вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Новости Украины Национальный банк Украиныкурсы валютКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь