НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро-на 21 копійку до 31,10 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 грудня встановлено на такому рівні:

3110,7093 гривні за 100 євро (-20,5999 грн).

При цьому курс євро на 26 грудня становить 3131,3092 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня 2018 року, готівковий курс знизився на 5 копійок до 31,61 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,35 - 31,45 (30,68 - 31,48 - 22 грудня), продажу 31,35 - 31,90 (31,40 - 32,00 - 22 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,05 (31,10 - 22 грудня), продажу - 31,61 (31,66 - 22 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 20 копійок 31,05 грн/євро. Курс покупки становить 31,02 грн/євро.