НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро-на 21 копійку до 31,62 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 грудня встановлено на такому рівні:

3162,5606 гривні за 100 євро (+21,1413 грн).

При цьому курс євро на 17 грудня становить 3141,4193 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня 2018 року, готівковий курс зріс на 2 копійки до 31,87 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,08 - 31,72 - 14 грудня), продажу 31,70 - 32,70 (31,65 - 32,50 - 14 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,37 (31,38 - 14 грудня), продажу - 31,87 (31,85 - 14 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 12 копійок до 31,63 грн/євро. Курс покупки становить 31,61 грн/євро.