НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 27 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 27 копійок до 31,41 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 грудня встановлено на такому рівні:

3141,4193 гривні за 100 євро (-27,338 грн).

При цьому курс євро на 14 грудня становить 3168,7573 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня 2018 року, готівковий курс знизився на 15 копійок до 31,85 гривень за євро. Курс купівлі євро становить 31,08 - 31,72 (31,00 - 31,97 - 13 грудня), продажу 31,65 - 32,50 (31,80 - 32,50 - 13 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,38 (31,50 - 13 грудня), продажу - 31,85 (32,00 - 13 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зберігся на рівні 31,51 грн/євро. Курс покупки становить 31,47 грн/євро.