Курс долара знизився на міжбанку

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Долар на міжбанку знизився на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 17 грудня 2018 року знизився на 4 копійки до 27,89 грн/долар, курс купівлі до 27,87 грн/долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 31,63 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8700 27,8900 грн/долар, євро 31,6157 - 31,6329 грн/євро, російський рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,8900

EUR/UAH 31,6157 31,6329

RUB/UAH 0,4173 0,4182

Нагадаємо, 14 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9300 грн/долар, євро 31,4710 - 31,5134 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2788,6082 гривень за 100 доларів (+4,8959 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 17 грудня склало 27,88 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8863 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 14 грудня (27,8268 гривень за долар).