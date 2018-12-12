НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на копійки до 31,55 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 грудня, встановлений на такому рівні:

3155,111 гривні за 100 євро (+1,63 грн).

При цьому курс євро на 12 грудня становить 3153,481 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 31,85 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,97 - 31,77 (31,13 - 31,95 - 11 грудня), продажу 31,64 - 32,50 (31,66 - 32,25 - 11 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,34 (31,42 - 11 грудня), продажу - 31,85 (31,92 - 11 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 21 копійку до 31,63 грн/євро. Курс покупки становить 31,59 грн/євро.