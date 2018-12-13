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Курс долара на міжбанку знизився

Новини » Фінанси    13.12.2018 - 17:18
Курс долара на міжбанку знизився
Фото: колаж (Pixabey)

Долар на міжбанку подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 13 грудня 2018 року знизився на 6 копійок до 27,78 грн/долар, курс купівлі до 27,74 грн/долар. Курс євро знизився на 12 копійок до 31,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7400 - 27,7800 грн/долар, євро 31,4654 - 31,5108 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7400     27,7800

EUR/UAH     31,4654     31,5108

RUB/UAH     0,4184       0,4192

Курс долара на міжбанку знизився

Нагадаємо, 12 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,80 - 27,84 грн/долар, євро 31,5919 - 31,6345 грн/євро, російський рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 2786,7006 гривень за 100 доларів (+5,8871 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 13 грудня склало 27,87 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8775 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 11 грудня (27,80 гривень за долар).

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Теми: Курс долара
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