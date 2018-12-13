Готівковий курс долара виріс

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара пройшов вгору

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 28,05 гривень за долар, на покупці виріс на 8 копійок до 27,82 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,00 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,60 - 28,02 (27,30 - 27,97 - 12 грудня), продажу 27,93 - 28,50 (27,85 - 28,50 - 12 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,82 (27,74 - 12 грудня), продажу - 28,05 (27,96 - 12 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,97 (30,97 - 31,77 - 12 грудня), продажу 31,80 - 32,50 (31,64 - 32,50 - 12 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,50 (31,34 - 12 грудня), продажу - 32,00 (31,85 - 12 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,16 - 12 грудня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 12 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,81 (3,80 - 12 грудня), продажу 4,27 (4,25 - 12 грудня) грн за 10 рублів.