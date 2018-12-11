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НБУ на 12 грудня встановив курс євро на рівні 31,53 грн/євро

Новини » Фінанси    11.12.2018 - 17:31
НБУ на 12 грудня встановив курс євро на рівні 31,53 грн/євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 20 копійок до 31,53 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 грудня встановлено на такому рівні:

3153,481 гривні за 100 євро (-20,0211 грн).

При цьому курс євро на 11 грудня складає 3173,5021 гривні за 100 євро.

НБУ на 12 грудня встановив курс євро на рівні 31,53 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу знизився на 16 копійок до 31,92 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,13 - 31,95 (31,30 - 31,87 - 10 грудня), продажу 31,66 - 32,25 (31,83 - 32,25 - 10 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,42 (31,58 - 10 грудня), продажу - 31,92 (32,08 - 10 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 21 копійку до 31,42 грн/євро. Курс покупки становить 31,40 грн/євро.

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