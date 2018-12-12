Готівковий курс євро знизився, долар стабільний

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс єдиної європейської валюти продовжують знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,96 гривень за долар, у покупці виріс на 2 копійки до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 31,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 27,97 (27,50 - 27,96 - 11 грудня), продажу 27,85 - 28,50 (27,84 - 28,50 - 11 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,74 (27,72 - 11 грудня), продажу - 27,96 (27,96 - 11 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,97 - 31,77 (31,13 - 31,95 - 11 грудня), продажу 31,64 - 32,50 (31,66 - 32,25 - 11 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,34 (31,42 - 11 грудня), продажу - 31,85 (31,92 - 11 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,17 - 11 грудня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 11 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 11 грудня), продажу 4,25 (4,25 - 11 грудня) грн за 10 рублів.