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Бізнес чекає зростання курсу долара до 29 гривень

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 17:15
Бізнес чекає зростання курсу долара до 29 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Девальваційні очікування бізнесу погіршуються

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2020 року.

Бізнес чекає зростання курсу долара до 29 гривень

За даними опитування, 62,5% респондентів вважають, що обмінний курс буде коливатися в межах від 28,01 грн/долар до 30,00 грн/долар.

Бізнес чекає зростання курсу долара до 29 гривень

Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 серпня до 3 вересня 2020 року серед керівників 696 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, в II кварталі 2020 року керівники українських підприємств прогнозували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).

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