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Курс долара на міжбанку піднявся до максимуму з початку року

Київ, Середа 28 жовтня 2020 17:25
Курс долара на міжбанку піднявся до максимуму з початку року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар перевищив рівень 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 28 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,41 гривень за долар, курс купівлі до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 33,33 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3900 - 28,4100 грн/долар, євро 33,3099 - 33,3334 грн/євро, російський рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку піднявся до максимуму з початку року

Таким чином, курс долара піднявся до рівня 28,40 гривень - максимуму з початку року. У той же час курс євро відійшов від максимальних значень, досягнутих напередодні.

Відзначимо, 26 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3650 - 28,3800 грн/долар, євро 33,5416 - 33,5593 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3989 гривень за 1 долар (+0,0334 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 28,3655 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після зниження минулого тижня.

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