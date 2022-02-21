НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,34 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3428 гривень за 1 долар (+0,0428 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 28,30 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)