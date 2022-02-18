Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 5 копійок до 28,34 гривень за долар, курс в покупці до 28,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 32,22 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 17 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 32,2226 - 32,2453 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 32,2055 - 32,2282 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.