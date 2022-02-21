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НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 06:15
НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,34 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,3428 гривен за 1 доллар (+0,0428 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 28,30 гривен за 1 доллар.

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,22 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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