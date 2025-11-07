НБУ ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели
Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 11 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 10 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9782 гривны за 1 доллар (-0,11 грн).
С начала года курс года курс доллара понизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара практически не изменился. В начале месяца его стоимость также составляла 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 10 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 10 ноября составляет 48,5058 гривны. Единая европейская валюта также подешевела. По сравнению с 7 ноября ее стоимость снизилась на 2 копейки.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 7 ноября курс повысился на 2 и копейки до 42,01–42,04 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 6 ноября.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 6 ноября понизился на 4 копейки до 42,21 гривны. Евро, в свою очередь, подорожал на 5 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,84 гривны.
Прогноз курса доллара
В отчете за октябрь Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз среднего курса доллара в Украине в 2025 году – 42,3 гривны. Примечательно, что в отчете за апрель прогнозировался более высокий курс, который составлял 42,5 гривны. МВФ также ожидает, что курс доллара до 2030 года может возрасти до 51,3 гривны.