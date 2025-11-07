ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Украина, Пятница 07 ноября 2025 16:12
UA EN RU
НБУ ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели Курс доллара понизился на 11 копеек (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 10 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9782 гривны за 1 доллар (-0,11 грн).

С начала года курс года курс доллара понизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара практически не изменился. В начале месяца его стоимость также составляла 41,97 гривны.

НБУ ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Курс доллара и евро на 10 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 10 ноября составляет 48,5058 гривны. Единая европейская валюта также подешевела. По сравнению с 7 ноября ее стоимость снизилась на 2 копейки.

НБУ ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 7 ноября курс повысился на 2 и копейки до 42,01–42,04 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 6 ноября.

НБУ ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 6 ноября понизился на 4 копейки до 42,21 гривны. Евро, в свою очередь, подорожал на 5 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,84 гривны.

Прогноз курса доллара

В отчете за октябрь Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз среднего курса доллара в Украине в 2025 году – 42,3 гривны. Примечательно, что в отчете за апрель прогнозировался более высокий курс, который составлял 42,5 гривны. МВФ также ожидает, что курс доллара до 2030 года может возрасти до 51,3 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины