ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 16:12
UA EN RU
НБУ послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня Курс долара знизився на 11 копійок (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні – на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 10 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9782 гривні за 1 долар (-0,11 грн).

З початку року курс року курс долара знизився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара практично не змінився. На початку місяця його вартість також становила 41,97 гривні.

НБУ послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Курс долара і євро на 10 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 10 листопада становить 48,5058 гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала. Порівняно з 7 листопада її вартість знизилася на 2 копійки.

НБУ послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 7 листопада курс підвищився на 2 і копійки до 42,01-42,04 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 6 листопада.

НБУ послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 6 листопада знизився на 4 копійки до 42,21 гривні. Євро, своєю чергою, подорожчав на 5 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,84 гривні.

Прогноз курсу долара

У звіті за жовтень Міжнародний валютний фонд опублікував новий прогноз середнього курсу долара в Україні 2025 року – 42,3 гривні. Примітно, що у звіті за квітень прогнозувався вищий курс, який становив 42,5 гривні. МВФ також очікує, що курс долара до 2030 року може зрости до 51,3 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс в обмінниках Курс євро Курси валют
Новини
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України