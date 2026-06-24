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В НБУ посоветовали разделить "Укрпочту" на две компании

19:29 24.06.2026 Ср
2 мин
Почтовому оператору прочат изменения уже через 9 месяцев
aimg Валерий Ульяненко
В НБУ посоветовали разделить "Укрпочту" на две компании Фото: отделение "Укрпочты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Финансовое направление "Укрпочты" целесообразно выделить в отдельную компанию, которая сможет легально получить лицензию от Нацбанка.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Нацбанк готов проконсультировать Минразвития общин и территорий по поводу правильной структуры такого бизнеса.

"Эта компания, по моим ощущениям, на горизонте девяти месяцев может действительно получить лицензию по финансовой инклюзии, если будет действовать в рамках законодательства", - сказал Олейник.

В то же время в Нацбанке опровергли информацию о том, что ранее якобы отказали "Укрпочте" в выдаче банковской лицензии. Отмечается, что почтовый оператор ни разу не подавал полный официальный пакет документов, необходимый для такого решения.

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Кроме того, в НБУ отрицают любую предвзятость по отношению к гендиректору почтового оператора Игорю Смелянскому. Решения по нему принимались на основе многолетнего надзора, проверок и собеседований с членами наблюдательного совета.

По словам Олейника, даже если гендиректор "Укрпочты" пойдет в суд, это не остановит исполнение решения НБУ.

"Очевидно, он имеет право защитить себя, и мы тоже будем это решение защищать", - подчеркнул замглавы Нацбанка.

Что предшествовало

Напомним, НБУ признал Игоря Смелянского профессионально непригодным и требует его отстранения в течение пяти дней. Решение было принято по результатам проверки деятельности компании, в ходе которой выявили системные нарушения в работе оператора на протяжении 2023-2026 годов.

Смелянский, в свою очередь, заявил, что действия НБУ связаны с подготовкой к запуску закона о банках финансовой инклюзии. Он также подверг критике руководство Нацбанка, обвинив его в злоупотреблении полномочиями, неправомерных действиях и коррупции.

Отметим, "Укрпочта" рассматривает возможность создания собственного банка. Реализация проекта может привести к перетоку части клиентов от госбанков - Сбербанка и ПриватБанка. Это считают причиной споров между "Укрпочтой" и НБУ.

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