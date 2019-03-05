НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 5 копійок

Довідкове значення курсу долара на 5 березня склало 26,77 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,7713 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 4 березня (26,8206 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,36 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,91 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 10 копійок до 30,59 гривень за євро.