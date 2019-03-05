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Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    05.03.2019 - 11:55
Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Долар подешевшав на 1 копійку, євро на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 березня 2019 року, о 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,91 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 10 копійок до 30,59 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,80 (26,50 - 26,87 - 4 березня), продажу 26,80 - 27,10 (26,83 - 27,10 - 4 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,72 (26,74 - 4 березня), продажу - 26,91 (26,92 - 4 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,40 (30,05 - 30,50 - 4 березня), продажу 30,0 - 30,85 (30,50 - 31,00 - 4 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,22 (30,28 - 4 березня), продажу - 30,59 (30,69 - 4 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,04 (2,60 - 4,05 - 4 березня), продажу - 4,04 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 4 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,77 - 4 березня), продажу 4,13 (4,14 - 4 березня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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