Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,36 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,7900 - 26,8200 грн/долар, євро 30,3289 - 30,3602 грн/євро, російський рубль 0,4072 - 0,4079 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7900 26,8200

EUR/UAH 30,3289 30,3602

RUB/UAH 0,4072 0,4079

Нагадаємо, 4 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8150 - 26,8450 грн/долар, євро 30,3653 - 30,3965 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,82 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 2682,7083 гривень за 100 доларів (-3,5161 гривень).