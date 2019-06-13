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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    13.06.2019 - 17:45
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 7 копійок до 29,82 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 червня, встановлений на такому рівні 2982,2242 гривні за 100 євро (-7,2621 грн).

При цьому курс євро на 13 червня становить 2989,4863 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 6 копійок до 30,07 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,09 - 29,80 (29,15 - 29,80 - 12 червня), продажу 29,80 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 12 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,58 (29,65 - 12 червня), продажу - 30,07 (30,13 - 12 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 29,83 гривень за євро. Курс покупки становить 29,79 грн/євро.

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