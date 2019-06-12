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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    12.06.2019 - 18:10
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 12 копійок до 29,89 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 червня встановлений на такому рівні 2989,4863 гривні за 100 євро (+12,4452 грн).

При цьому курс євро на 12 червня становить 2977,0411 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 20 копійок до 30,13 гривень. Курс покупки євро складає 29,15 - 29,80 (29,10 - 29,70 - 11 червня), продажу 29,90 - 30,50 (29,70 - 30,25 - 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,65 (29,46 - 11 червня), продажу - 30,13 (29,93 - 11 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився - 29,97 гривень за євро. Курс покупки становить 29,93 грн/євро.

Курс долара на міжбанку стабільний НБУ підвищив офіційний курс долара
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