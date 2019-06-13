НБУ понизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 7 копеек до 29,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 июня установлен на таком уровне 2982,2242 гривны за 100 евро (-7,2621 грн).

При этом курс евро на 13 июня составляет 2989,4863 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 6 копеек до 30,07 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,09 - 29,80 (29,15 - 29,80 - 12 июня), продажи 29,80 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,58 (29,65 - 12 июня), продажи - 30,07 (30,13 - 12 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,83 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,79 грн/евро.