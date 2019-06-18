НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 29,52 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 червня, встановлений на такому рівні 2952,0733 гривні за 100 євро (-24,3588 грн).

При цьому курс євро на 18 червня становить 2976,4321 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня 2019 року, готівковий курс продажу знизився на 16 копійок до 29,85 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,65 (29,05 - 29,80 - 14 червня), продажу 29,65 - 30,20 (29,80 - 30,50 - 14 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,56 - 14 червня), продажу - 29,85 (30,01 - 14 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 29,54 гривень за євро. Курс покупки становить 29,52 грн/євро.